الجيش يتدخل لفك العزلة بسطيف وقسنطينة

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي لفك العزلة عن عدة مناطق عرفت تساقطا كثيفا للثلوج خلال الـ 24 ساعة الماضية بكل من ولايتي قسنطينة وسطيف.

وأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "إثر التقلبات الجوية التي عرفتها مناطق شمال الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وتنفيذا لتعليمات الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الخامسة بالتدخل على مستوى الكاف لكحل بقسنطينة وكذا عين أرنات والبحيرة وعين عباسة والموان بولاية سطيف لفك العزلة عن هذه المناطق التي عرفت تساقطا كثيفا للثلوج". وأضاف البيان أن أفراد الجيش الوطني الشعبي "قاموا بفتح عدة طرقات مغلقة ومساعدة المواطنين العالقين".

وفي هذا الصدد، يضيف البيان، تؤكد القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي عن "استعداد وحداتها الدائم للتدخل وفك العزلة وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضررة، من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة".