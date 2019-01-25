قرعة "كوبا أمريكا" لم ترحم الأرجنتين والبرازيل في مهمة سهلة

أسفرت قرعة كوبا أمريكا 2019 التى أجريت فى البرازيل مساء الخميس، فى حضور عدد كبير من نجوم أمريكا الجنوبية عن مجموعات متوازنة.

وتم تقسيم المنتخبات العشرة فى أمريكا الجنوبية بجانب منتخبى اليابان وقطر التى وجهت إليهم الدعوة للمشاركة فى البطولة إلى 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وجاءت مجموعات كوبا أمريكا 2019 على النحو التالى:

المجموعة الأولى: البرازيل – بوليفيا – فنزويلا – بيرو

المجموعة الثانية: الأرجنتين – كولومبيا – باراغواى – قطر

المجموعة الثالثة: أوروغواى – الأكوادور – اليابان – تشيلي