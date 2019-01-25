“عطّال” يكشف للفرنسيين مدى تعلقه بـ”الجزائر”

“عطّال” يكشف للفرنسيين مدى تعلقه بـ”الجزائر”

أكد الدولي الجزائري، يوسف عطّال بأن المنتخب الوطني، يُمثل أولوية بالنسبة له، خاصة مع إقتراب موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وصرّح قائلا للموقع الرسمي لـ”نيس” :”عندما يناديك بلد، يجب أن تُلبي النداء، لهذا أقدم كُل شيء عندما ألعب مع الجزائر”.

وواصل في نفس السياق :”أريد أن أنهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة مع الفريق، لأكون جاهزا عند بداية “الكان 2019″ بمصر”.

وختم :”أتمنى المُحافظة على نفس المُستوى مع نيس، ولم لا نفوز بجميع المُباريات، من هنا الى غاية نهاية الموسم الجاري”.

القراءة من Ennahar Online

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