“عطّال” يكشف للفرنسيين مدى تعلقه بـ”الجزائر”

أكد الدولي الجزائري، يوسف عطّال بأن المنتخب الوطني، يُمثل أولوية بالنسبة له، خاصة مع إقتراب موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وصرّح قائلا للموقع الرسمي لـ”نيس” :”عندما يناديك بلد، يجب أن تُلبي النداء، لهذا أقدم كُل شيء عندما ألعب مع الجزائر”.

وواصل في نفس السياق :”أريد أن أنهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة مع الفريق، لأكون جاهزا عند بداية “الكان 2019″ بمصر”.

وختم :”أتمنى المُحافظة على نفس المُستوى مع نيس، ولم لا نفوز بجميع المُباريات، من هنا الى غاية نهاية الموسم الجاري”.