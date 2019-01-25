نشرية خاصة : استمرار تساقط الأمطار والثلوج حتى صباح السبت بشرق الجزائر

تشير النشريات الخاصة لمصالح الأرصاد الجوية الى استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر بشرق البلاد.

الولايات المعنية هي سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، سكيكدة، جيجل، بجاية، برج بوعريريج.

حيث تستمر صلاحية النشرية الى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

كما تشير نشرية أخرى الى تساقط غزير للامطار في كل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف قالمة، سوق اهراس، وشمال سطيف.

وتستمر صلاحية النشرية الى غاية الساعة الثالثة من صباح السبت 26 جانفي، كما ينتظر ان تصل كمية الأمطار المتساقطة أو تتجاوز 45 ملم محليا.