رحلة عبر أقدم محطات القطار في جزائر القرن التاسع عشر بـ43 صورة نادرة

بهذه المجموعة النادرة من الصور نأخذكم في رحلة عبر الزمن لإكتشاف أقدم محطات القطار عبر التراب الوطني، صور تعود لأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حيث أن من أقدم هذه المحطات محطة العاصمة والتي تم تدشينها عام 1862.

بعض هذه المحطات بقيت على شكلها الأصلي إلى يومنا هذا مثل محطات المدن الكبرى (عنابة و وهران والجزائر العاصمة) والبعض منها هدم وأعيد تشيدها على النمط العصري وبعضها الآخر لم تعد في الوجود مثل محطات خط السكة الحديدية للمنطقة الغربية للعاصمة.



عين تيموشنت

سعيدة





أرزيو



وهران

مستغانم

الشلف



عين الصفراء

مشرية





البليدة

بوفاريك

بئر توتة

شرشال





القليعة



فوكة البحرية

بوسماعيل



سطاوالي

رايس حميدو

باب الوادي

الجزائر العاصمة



محطة آغا



حسن داي



الحراش



عين طاية

برج الكيفان



رغاية

برج بوعريريج

سكيكدة



قسنطينة

خنشلة



قالمة

سوق أهراس

عنابة

المصدر:

Alger à une certaine époque