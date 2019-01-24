غوارديولا تحدث مع محرز على انفراد

كشف موقع سيتي ووتش القريب من نادي السيتزن بأن المدرب الاسباني بيب غوارديولا لا يزال يثق في الجزائري رياض محرز

و أكد نفس الصمدر بأن رياض محرز و بيب غوارديولا قد اجتمعا بعد نهاية لقاء البارحة و جرى بينهم حديث مطول بين الطاقم الفني و الجزائري

و كان مصدر الهوار حسب سيتي ووتش هو اعادة الثقة للاعب و تأكيد بأن رياض محرز لاعب مهم في نادي مانشستر سيتي الأنجليزي

يذكر أن رياض محرز قد تمكن من تقديم تمريرة حاسمة في مباراة امس ضد بريتن في اطار نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي