لافروف : “ملتزمون بتسهيل نظام التأشيرة لمواطني الجزائر و روسيا”

اكد وزير الشؤون الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس 24 جانفي، في رده على سؤال يخص منح التأشيرة العادية للجزائريين، أن بلاده تدرس مع الجزائر سبل تسهيل هذا النظام وخلق ظروف مواتية لمواطني روسيا والجزائر في التنقل.

وقال لافروف في ندوة صحفية عقدها مناصفة مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل ” الاتصالات تتواصل وهي تدور في مختلف المجالات والمستويات وسوف نتفق على موعد ومكان الاتصالات وبعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى قريبا في الجزائر، سنبحث بدقة هذه الأمور”، وأضاف “أما فيما يتعلق بنظام التأشيرات نحن ملتزمون بتسهيل هذا النظام وخلق نظام مواتي لمواطني روسيا والجزائر، وملفات التأشيرة كانت وتكون على طاولة المفاوضات مع شركائنا الجزائريين”.

كما نوه سيرغي لافروف، بمستوى التعاون القائم بين الجزائر وفدرالية روسيا، معتبرا أن الدورة القادمة من اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الروسية ستكون فرصة لدراسة الامكانيات المتاحة للبلدين من اجل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل اكبر سيما على المستوى الاقتصادي.

و قال لافروف “اننا ننوه بمستوى هذا التعاون القائم بين روسيا و الجزائر في المجالات السياسية و الاقتصادية و العسكرية،و اكد رئيس الدبلوماسية الروسية عقب لقائه بنظيره الجزائري انه اجرى محادثات مفصلة و معمقة حول وضعية العلاقات الثنائية. مشيرا الى أهمية قيام الجزائر و روسيا بتنسيق جهودهما و اعمالهما في مجال الطاقة بما في ذلك على مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.

كما اوضح لافروف في هذا الصدد أن المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا قد تجاوزت قيمتها 5ر4 مليار دولار مؤكدا ان لقاءه بمساهل شكل فرصة لدراسة القرارات الجديدة التي يمكن ان تسهم في الرفع من هذا الرقم.

و اضاف انه سيتم دراسة تلك الامكانيات خلال الدورة المقبلة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الروسية” المزمع عقدها بموسكو من 28 الى 30 يناير 2019.

و اكد وزير الشؤون الخارجية الروسي في هذا السياق ان “عديد المؤسسات الروسية تعمل بالجزائر و اخرى تأمل في الالتحاق بها مضيفا “لقد اتفقنا اليوم على تعزيز الاتصالات المباشرة بين اوساط الاعمال.

وبدوره قال وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل “أعتقد أنه في جلستنا المقبلة سنتجه في اتجاهات ذات أولوية في الصناع والسياحة والتعليم والاقتصاد وأود ان تكون نتائج جلساتنا إيجابية ونضع خطة طريق لعملنا”.