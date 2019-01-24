إلغاء قطاري الخطوط الطويلة لجهة الغرب بداية من 27 جانفي

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، SNTF، عن حذف قطاري الخطوط الطويلة لجهة الغرب “أغا – وهران” رقم 1007 و 1008 اللذين ينطلقان على الساعة الخامسة مساء، الأول من محطة أغا والثاني من محطة وهران، وهذا ابتداء من تاريخ 27 جانفي الجاري.

وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن هذا القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم جدول انطلاق القطارات خلال موسم الشتاء، وأضافت الشركة أنه ابتداء من تاريخ 27 جانفي الجاري سيتم تأخير قطاري 1005 و1006 مؤقتا على نفس الخط بساعة واحدة، حيث سيكون انطلاق قطار 1005 من أغا في تمام الساعة الرابعة مساء بدلا من الساعة الثالثة مساء، وانطلاق قطار 1006 من وهران في تمام الساعة الرابعة مساء بدلا من الساعة الثالثة مساء.

ودعت الشركة الزبائن إلى التقرب من محطاتها للحصول على معلومات أكثر أو الاطلاع على التطبيق الإلكتروني للشركة الذي يمكن تحميله على أندرويد.