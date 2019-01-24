غزال ينتقل إلى “التمثيل” في التلفزيون الإيطالي!

مازال اللاعب الدولي الجزائري المُعتزل عبد القادر غزال يلفت الإنتباه بِسلوكاته الطريفة والغريبة، آخرها انتقاله إلى مجال التمثيل.

ويُشارك عبد القادر غزال هذه الأيّام في سلسلة تلفزيونية إيطالية، بِعنوان “جزيرة المشاهير”. تندرج ضمن إطار ما يُسمّي بـ “برامج تلفزيون الواقع”.

وعبّر غزال عن سعادته وهو ينتقل إلى هذا المجال الجديد، وربّما قد ينجح ويُواصل “المغامرة” في الحقل الفني.

ويُجيد غزال – البالغ من العمر 34 سنة – اللغة الإيطالية، ذلك أنه مارس الكرة في مهد “الرومان” لِفترة طويلة، مع عدّة أندية، أبرزها بارما وباري وسيينا وتشيزينا.

وكان عبد القادر غزال قد ظهر في تاريخ سابق، ضمن ومضة إشهارية تلفزيونية فرنسية، ما يعني أنّ هذا النشاط يستهويه، بعيدا عن ملاعب الكرة. رغم أنه ينشط أيضا في منصب مدير أعمال شقيقه والمهاجم الحالي لـ “الخضر” رشيد غزال، الذي يرتدي زيّ فريق ليستر سيتي الإنجليزي.