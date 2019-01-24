شكيب خليل يصدر بيانا بخصوص الانتخابات الرئاسية

نفى أن يكون لديه رغبة في الترشح للرئاسيات وقال أن ما ينشر حول الموضوع أخبار مغرضة ومناورة سياسية مكشوفة المعالم

أصدر الوزير السابق للطاقة شكيب خليل، بيانا رسميا بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة 18 أفريل 2019.

ونفى من خلال البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن يكون لديه رغبة في الترشح للرئاسيات وقال أن ما ينشر حول الموضوع أخبارا مغرضة و مناورة سياسية مكشوفة المعالم.

كما جدد دعمه لأي قرار يتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بشأن هذا الاستحقاق الرئاسي.

وجاء في البيان التالي:

توضـيح بخصوص الإنتخابـات الرئـاسية القـادمة

(الجزائر، الخميس 24 يناير 2019)

متابعي صفحتنا الكرام،

بنات و أبناء بلدي،

تبَعاً لما تَمَّ الترويج له من طرف بعض الأوساط الإعلامية حول مَزاعِمِ إمكانية تَرَشُّحِنا للإنتخابات الرئاسية المقبلة، فإننا نُكَذِّبُ بشكل قاطع و حاسِم كلّ ما نُشِرَ من تسريبات تشير إلى رغبتنا في خوض غمار الإستحقاق الرئاسي باسم أي تكتل أو تنظيم سياسي، كما نعتبرها أخبارا مغرضة عارية تماماً من الصحة و مناورة سياسية مكشوفة المعالم.

كما نحرِصُ و نُؤكِّد مرة أخرى، إلتزامنا الحاسم و دعمنا المُطلَق لأي قرار يتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقـة -شفاه الله- بشأن هذه الإستحقاقات. و يَصُبُّ هذا التوضيح في سياق تعزيز موقفنا بتزكية الإستمرارية إستِكمالاً لمسيرة الإصلاحات التي باشرها فخامة رئيس الجمهورية منذ سنة 1999. و هذا ما كُنّا قد صرحنا به سابقا خلال محاضرتنا الاقتصادية بولاية "الوادي"، إضافة إلى تصريحات مماثلة أدْلَيْنا بها خلال استضافتنا في كل من قناة "النهار" و "البلاد"، يمكنكم الإطّلاع عليها من خلال التسجيلات المنشورة عبر صفحتنا.

أخيرا، نُثَمِّن باعتزاز مستوى الوعي السياسي المتقدم لشباب و شابات الجـزائـر، كما نُعرِبُ عن أمَلِنا في أن تجد الأفكار التي اقترحناها كحل للخروج من تبعية المحروقات طريقها للتجسيد، عبر توفر إرادة سياسية قوية لإحداث تغيير هيكلي في اقتصادنا و تحقيق الإجماع للوصول إلى هذا الهدف.

عاشت الـجزائـر بكل خير و عافية و رفاه.

الدكتور/ شكيب خليل.