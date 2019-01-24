وزير الصناعة يستبعد العودة إلى إستيراد السيارات من الخارج

إستبعد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، فرضية العودة إلى إستيراد السيارات من الخارج، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من غلاء السيارات المركبة محليًا.

وقال الوزير في جلسة برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، اليوم الخميس 24 جانفي إنه ” إن تركيب السيارات في الجزائر خيار دولة ولا رجعة فيه وذلك عقب وقف عمليات الإستراد التي كانت تستنزف الملايير من خزينة الدولة.

وفي ردّه على ارتفاع أسعار المركبات المحلية، قال يوسفي بلهجة حادة ” الاستمرار في الاستيراد من الخارج لـ 100 سنة أخرى ليس خيار الحكومة “، منبهًا إلى أن الجزائر تريد التوجه نحو تصنيع حقيقي للسيارات وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت والصبر معا، منوهًا بالتطور الذي تعرفه نسبة الادماج في هذا المجال من سنة الى أخرى، وفق تعبيره.

وعاد وزير الصناعة والمناجم للحديث عن زيارته الأخيرة التي قادته إلى ولاية سطيف، حيث أكد بهذا الخصوص :” من يريد التأكد من جدوى مشاريع المناولة التي تشجعها الدولة فليذهب إلى سطيف حيث تزود مصانع الحديد والصلب ومصانع النسيج هناك مصانع تركيب السيارات بمختلف المنتجات التي تدخل في عملية انتاجها”، مشددا ” إنشاء المئات من مصانع المناولة التي ستفتتح مناصب الشغل للشباب لن يكون بين ليلة وضحاها”.