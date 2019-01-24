إشتعال الطائرة التي هبطت في مونريال : تبريرات الجوية الجزائرية !!

قالت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم في بيانا لها ان الطائرة التي إشتعلت النار في إحدى محركاتها و نشر "البلاد نت" امس تفاصيل حصرية عنها لم تعد طائرة تابعة لأسطولها الجوي.

ونقل موقع كل شيء عن الجزائر عن امين أندلوسي المكلف بالاعلام على مستوى الشركة ان تلك الطائرة “لم تعد تابعة للخطوط الجوية الجزائرية منذ الجمعة الماضية، تم بيعها كجزء من خطة تحديث أسطولنا، وتم أخذها من طرف المالك الجديد”.

وكانت مصادر من داخل الشركة أكدت في وقت سابق لـ "البلاد.نت" أن الطائرة كان يقودها طاقم جزائري تابع للجوية الجزائرية وكانوا في طريقهم إلى أمريكا من أجل تسليم الطائرة لمالكها الجديد.

ولم تقدم"الجوية الجزائرية" تفاصيل حول الإختلالات التي عرفتها الصفقة حيث لم يسمح للطاقم الجزائري الذي قاد الطائرة لتسليمها لملاكها الجدد بالدخول الى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم مطابقة تأشيرات الدخول قبل ان يضطر المتعامل الأمريكي لإرسال طاقمه الخاص.