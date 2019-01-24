نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر

هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كم في الساعة بـ31 ولاية

هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كم في الساعة بـ31 ولاية

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية ، اليوم الخميس، من هبوب رياح قوية على ولايات شمال الوطن ومنطقة الواحات، حيث ستصل سرعتها إلى من 60/70 كم في الساعة إلى 90 كم في الساعة.

و يتعلق الأمر بولايات تيارت و البيض والأغواط والجلفة وتيسمسيلت والمسيلة وتيبازة والبليدة و عين الدفلى و المدية و الجزائر العاصمة و بومرداس و تيزي وزو ، حيث تستمر صلاحية هذه النشرية إلى مساء اليوم الخميس على الساعة 18:00.

أما بولايات بجاية و جيجل و سكيكدة و الطارف وسطيف و قسنطينة و برج بوعريريج و ميلة و باتنة و خنشلة وأم البواقي وسوق أهراس و قالمة و تبسة ، فيرتقب أن تستمر الرياح القوية في الهبوب إلى غاية منتصف نهار يوم الجمعة، فيما تمتد صلاحية النشرية بولايات بسكرة ، الوادي ، وورقلة إلى صباح يوم الجمعة في حدود الساعة الـ06:00.

القراءة من البلاد

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