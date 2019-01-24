هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كم في الساعة بـ31 ولاية

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية ، اليوم الخميس، من هبوب رياح قوية على ولايات شمال الوطن ومنطقة الواحات، حيث ستصل سرعتها إلى من 60/70 كم في الساعة إلى 90 كم في الساعة.

و يتعلق الأمر بولايات تيارت و البيض والأغواط والجلفة وتيسمسيلت والمسيلة وتيبازة والبليدة و عين الدفلى و المدية و الجزائر العاصمة و بومرداس و تيزي وزو ، حيث تستمر صلاحية هذه النشرية إلى مساء اليوم الخميس على الساعة 18:00.

أما بولايات بجاية و جيجل و سكيكدة و الطارف وسطيف و قسنطينة و برج بوعريريج و ميلة و باتنة و خنشلة وأم البواقي وسوق أهراس و قالمة و تبسة ، فيرتقب أن تستمر الرياح القوية في الهبوب إلى غاية منتصف نهار يوم الجمعة، فيما تمتد صلاحية النشرية بولايات بسكرة ، الوادي ، وورقلة إلى صباح يوم الجمعة في حدود الساعة الـ06:00.