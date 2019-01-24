أفراد الجيش الوطني الشعبي يتدخلون لفك العزلة عن المناطق التي شهدت تساقطا للثلوج

إثر التقلبات الجوية التي تعرفها عدة مناطق من شمال الوطن خلال آخر 24 ، قامت مفارز من الجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الخامسة بالتدخل على مستوى الكاف لكحل بقسنطينة، وكذا عين آرنات والبحيرة وعين عباسة والموان بولاية سطيف، لفك العزلة عن هذه المناطق التي عرفت تساقطا كثيفا للثلوج، أين قام أفراد الجيش بفتح عدة طرقات مغلقة ومساعدة المواطنين العالقين، وذلك باستعمال مختلف الوسائل المادية والبشرية.

وتأتي هذه العملية تنفيذا لتعليمات نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.