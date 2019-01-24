شاهد بالفيديو: موقف طريف.. وزير الخارجية الروسي يصافح ميكروفونا بحرارة !

صافح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ميكروفون التلفزيون العمومي الجزائري خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل.

ووقع الحادث الطريف عند قيام أحد مهندسي الصوت بوضع الميكروفون بشكل قريب جدا من الوزير الروسي، ولكن الأخير تقبل الأمر بشكل مرح، وقام بمصافحة الميكروفون.

وشرع وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، في زيارة الى الجزائر، حيث أعرب عن تقدير بلاده العالي للدور الجزائري في تسوية الأزمات في كل من ليبيا ومالي.