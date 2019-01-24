عائلة الصحفي المصور لم تفقد الأمل في العثور عليه

رغم مرور أربعة أيام على اختفاء الصحفي المصور بن حليمة كريم في شاطئ ولاية وهران، لم تفقد عائلته وأصداقه أمل العثور عليه.

ويؤكد والي وهران على تجنيد مصالح الحماية المدنية، لأجل البحث عن الصحفي المصور.

إلا أن سوء الأحوال الجوية منعت الغواصين من التوغل إلى أعماق البحر، من أجل البحث عنه.

ويرجح سكان المنطقة، أن التيارات البحرية الغربية ستجرفه من منطقة المرسى الكبير إلى منطقة كريشتل.

للتذكير تعرض الصحفي كريم لحادث سقوط بالبحر ليلة الاحد الفارط، أثناء ممارسته لهواية الصيد في بلدية المرسى الكبير بوهران.