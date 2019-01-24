حليلوزيتش :”أرسلت جاسوسا للمغرب لما كنت في الجزائر”

كشف الناخب الوطني الأسبق، وحيد حليلوزيتش، بأنه قام بإرسال جاسوس للمغرب، عندما كان يعمل على رأس “الخضر” منذ سنوات مضت.

وأشارت أسبوعية “فرانس فوتبول” بأن التقني البوسني، أرسل جاسوسا للمغرب من أجل مُتابعة تحضيرات مُنتخب بوركينافاسو الذي كان يتربص هناك.

وأوضحت بأن “الكوتش فاهيد” كان يُريد الوقوف على مدى جاهزية “الخيول”، خلال تحضيرهم بمراكش، قبل مواجهة الأفناك في تصفيات المونديال.

وفشلت خطة حليلوزيتش، بإعتبار أن جاسوسه تم إكتشافه من طرف الوفد البوركينابي والذي قام بطرده بصفة مُباشرة من الفندق المذكور.