برودة، طرق مقطوعة وإلغاء رحلات .. الثلوج تحاصر مناطق من الجزائر

شهدت العديد من ولايات الوطن الشرقية والوسطة شرقية تساقطا كثيفا للثلوج، خاصة على المرتفعات التي يزيد علوها عن 700 متر، وينتظر أن يستمر هذا التساقط الى غاية مساء الجمعة وفقا لما تؤكده نشرية خاصة صادرة عن مصالح الأرصاد الجوية.

وقد بلغ سمك الثلوج في بعض الولايات على غرار تيسمسيلت عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو وبومرداس والبويرة وبرج بوعريريج بين 10 إلى 15 سم، في حين يبلغ على مرتفعات سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية ما بين 20 إلى 25 سم.

كما تستمر الأمطار المتساقطة في العديد من الولايات منها الجزائر العاصمة ، البليدة ، عين الدفلى، تيبازة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، شمال سطيف وبرج بوعريريج، وينتظر أن تصل كمية الامطار المتساقطة ما بين 40 ملم إلى 70 ملم محليًا وهي كميات جد معتبرة، لا سيما وأن أغلب مناطق الجزائر متعودة على أمطار لا تتجاوز 30 ملم محليا.

ونتيجة لذلك، قررت الجوية الجزائرية إلغاء العديد من الرحلات الداخلية بسبب سوء الأحوال الجوية، لا سيما تلك التي تخص ولايات قسنطينة، سطيف تبسة، جيجل، باتنة حاسي مسعود، وبسكرة.

كما تسببت الثلوج في غلق العديد من الطرق الوطنية بسبب كميات الثلوج المتراكمة، وعلى سبيل المثال الطريق الوطني رقم 9 بمنطقة عموشة في سطيف.