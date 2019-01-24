الغاز يقتل طفلين بالجلفة

توفي، صبيحة اليوم، طفل وطفلة من عائلة واحدة يبلغان من العمر 11 و 15 سنة على التوالي، بمسكن والدهما الواقع بحي بوتريفيس بالجلفة، على إثر استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من المدفأة.

وتم نقل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، كما تم إنقاذ فتاتين تبلغان من العمر 03 و 07 سنوات بحي الضاية، حيث تم نقلهما إلى مصلحة الاستعجالات من طرف رجال الحماية المدنية وبهذا يرتفع عدد قتلى الغاز خلال بداية السنة إلى 11 خمسة من عائلة واحدة بنواحي بلدية مسعد و 02 بدار الشيوخ و الأربعة الآخرين بالجلفة.