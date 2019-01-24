تطبيق وكالة "عدل" عملي في فيفري

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، السعيد روبة أمس بالجزائر العاصمة أنه سيتم الشروع في انجاز برنامج 90.000 سكن من برنامج عدل 2 الخاص بسنة 2019 قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2019.

و بمناسبة لقاء خصص لعرض التطبيق الجديد الخاص بمكتتبي صيغة عدل لمتابعة ملفات الاقتناء في وقتها الحقيقي، أكد روبة أيضا أن عملية اختيار مواقع السكنات من طرف المكتتبين ستفتتح "تدريجيا فور انطلاق هذه المشاريع".

و قال المدير العام لوكالة عدل: "حاليا نحن في مرحلة اختيار مؤسسات الانجاز لإطلاق هذا البرنامج ابتداء من شهر مارس المقبل".

و من جهة أخرى تم خلال هذا اللقاء عرض تطبيق إلكتروني جديد موجه لمكتتبي برنامج عدل يمكنهم من متابعة ملفات الاقتناء ابتداء من دفع الشطر الأول و إلى غاية تسليم المفاتيح. وسيدخل هذا التطبيق حيز الخدمة ابتداء من شهر فبراير المقبل و يكون متوفرا على موقع وكالة عدل (www.aadl.com.dz).

و خلال هذا اللقاء الذي جمع مكتتبين من مختلف الولايات و ممثلين عن جمعيات، أكد المدير العام لعدل أن المرحلة الأولى لمسار الاقتناء التي يمكن الاطلاع عليها انطلاقا من هذا التطبيق، ستخص قرارات التخصيص المسبقة "بالنسبة للجزائر العاصمة و للعديد من الولايات الأخرى للوطن".

و حسب ممثلي هيئة عدل، هذا التطبيق سيمكن المكتتبين من استرجاع أو إيداع وصولات الدفع عن بعد، مع تقليص آجال الرد على مختلف العرائض بما فيها الطعون.

وجدير بالذكر انه تم خلال سنة 2018 إطلاق برنامج انجاز 120.000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار (عدل). و تم خلال أكتوبر الماضي إطلاق العملية الثالثة لاختيار المواقع لفائدة المكتتبين في برنامج عدل 2 (2013). و تم عرض 73.317 وحدة لعملية الاختيار عبر 31 ولاية. ويضم برنامج سكنات عدل 470 ألف وحدة من أجل الفترة 2015-2019 ويضاف إليها 90.000 وحدة مسجلة في إطار برنامج 2019.