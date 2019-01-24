نشريات خاصة : تفاصيل الثلوج، الأمطار والرياح القوية في أغلب ولايات الجزائر

تشير النشريات الخاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس 24 جانفي، إلى ان تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة ببرد أحيانا متواصلة على كل من الجزائر العاصمة، البليدة، عين الدفلى، تيبازة، المدية، بومرداس، تيزي وزو والبويرة.

وتستمر صلاحية النشرية حتى منتصف اليوم الخميس، حيث ينتظر ان تصل كمية الأمطار المتساقطة أو تتجاوز 40 ملم محليا.

وفي ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، شمال سطيف وبرج بوعريريج، فتستمر صلاحية النشرية الى الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، وينتظر أن تصل كمية الأمطار المتساقطة 70 ملم محليا.

تساقط الثلوج

أما تساقط الثلوج فتشير النشرية الخاصة إلى أنه سيميز المرتفعات التي يزيد علوها عن 700 متر، وذلك على كل من تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو، بومرداس، البويرة وبرج بوعريريج.

وتمتد صلاحية النشرية من الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس الى الساعة التاسعة من صباح الجمعة، حيث ينتظر أن يصل سمك الثلوح ما بين 10 و15 سم.

أما في ولايات سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية، فتمتد صلاحية النشرية من الساعة الثالثة من صباح الخميس الى غاية الساعة الثالثة من صباح الجمعة، وينتظر أن يصل سمك الثلوج ما بين 20 و25 سم.

النشرية الخاصة بالرياح

كما تشير نشرية خاصة أخرى إلى رياح قوية تكون مصحوبة بزوابع على ولايات شمال البلاد وكذلك على الواحات، حيث ينتظر ان تكون الرياح من غربية الى شمالية غربية وتبلغ سرعتها 70 كلم/ ساعة، وتصل أحيانا أو تتجاوز 90 كم / ساعة.

الولايات المعنية تيارت، البيض، الأغواط، الجلفة، تيسمسيلت، المسيلة، تيبازة، البليدة، عين الدفلى، المدية، الجزائر العاصمة، بومرداس وتيزي وزو.

وتمتد صلاحية النشرية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس.

أما ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، قسنطينة، برج بوعريريج، ميلة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة وتبسة، فتمتد صلاحية النشرية حتى الجمعة في حدود منتصف النهار.

وبخصوص ولايات بسكرة، الواد وورقلة، فتستمر حتى يوم الجمعة في حدود الساعة السادسة صباحا.