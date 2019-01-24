تأجيل رحلات بحرية بسبب الأحوال الجوية

تأجلت الرحلة البحرية لنقل المسافرين المتوجهة من وهران إلى أليكانت (إسبانيا)، المقررة اليوم الخميس إلى غد الجمعة،وإلغاء رحلة وهران- برشلونة المبرمجة يوم 28 جانفي الجاري، بسبب التقلبات الجوية.

وأوضحت المديرة الجهوية للغرب للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عمارية زروالي، أنه حرصا على سلامة الزبائن تم تأجيل الرحلة المتوجهة من وهران إلى أليكانت و المقررة اليوم الخميس إلى اليوم الموالي (الجمعة 25 جانفي) حيث سيكون الإقلاع على الساعة السابعة مساء.

وفي هذا الإطار، دعت المديرية الجهوية للمؤسسة المذكورة المسافرين الحضور إلى ميناء وهران ابتداء من الساعة الثانية زوالا لاقتناء بطاقة الركوب.

وبخصوص الرحلة البحرية المتوجهة من وهران إلى برشلونة (إسبانيا) التي كانت مبرمجة يوم 28 جانفي الجاري فقد تم إلغاؤها بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق ذات المسؤولة، مشيرة إلى أنه بإمكان مسافري هذه الرحلة السفر في الرحلة المبرمجة غدا الجمعة والمتوجهة إلى أليكانت.