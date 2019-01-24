الرئيس الفرنسي يجري زيارة رسمية إلى مصر الأحد المقبل

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى مصر، يوم الأحد المقبل، للمرة الأولى منذ توليه منصبه في عام 2017، ويأتي هذا بعد تأجيل زيارة كان قد تحدث عنها الإليزي في وقت سابق إلى الجزائر نهاية 2018 .

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ، اليوم الخميس إن "ماكرون سيقوم بزيارة مصر الأحد المقبل، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين".

من جهة أخرى ، أوضح السفير الفرنسي لدى الجزائر كزافييه دريانكور في تصريح صحفي مطلع هذا الأسبوع، أن تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر التي كانت مرتقبة أواخر العام الماضي ، جاء بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع أزمة احتجاجات "السترات الصفراء" في ماي 2018.

ولمّح السفير الفرنسي في تصريح أدلى به لموقع "كل شيئ عن الجزائر" ، السبت الماضي، إلى أن الحديث عن هذه تحديد موعد جديد لهذه الزيارة مستبعد في الفترة الحالية بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الجزائر يوم 18 أفريل 2018.