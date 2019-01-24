نحو تصنيع حقيقي للسيارات في الجزائر.. ولا عودة للاستيراد!

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ، اليوم الخميس، على أنه لا رجعة عن خيار التصنيع التي تتخذه الدولة خاصة فيما يتعلق بمجال تركيب السيارات داخل التراب الوطني بعد توقيف عملية استيرادها من الخارج.

وأجاب يوسفي بانفعال على سؤال في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ، بخصوص نجاعة رهان الدولة على تركيب السيارات في مصانع محلية خاصة وأن أسعارها لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع المركبات المستوردة ، قائلا إن الاستمرار في الاستيراد من الخارج لـ100 سنة آخرى ليس خيار الحكومة الجزائرية .

وقال يوسفي في معرض إجابته :"من أراد التأكد من جدوى مشاريع المناولة التي تشجعها الدولة فليذهب إلى سطيف حيث تزوّد مصانع الحديد والصلب ومصانع النسيج هناك ، مصانع تركيب السيارات بمختلف المنتجات التي تدخل في عملية إنتاجها"، وتابع يقول إن إنشاء المئات من مصانع المناولة التي ستفتح أبواب التشغيل لمئات الآلاف من الشباب ، لن يكون بين ليلة وضحاها.

وشدّد الوزير يوسفي على سعي الدولة نحو الوصول إلى المرور من تركيب السيارات في الجزائر إلى تصنيع حقيقي وكامل لها ، منوّها بالتطور الذي تعرفه نسبة الإدماج في هذا المجال من سنة إلى أخرى .