انهيار جسر بجيجل

انهار جسر يربط بين بلديتي العنصر و بلهادف بوراوي

بولاية جيجل ليلة أمس الأربعاء إلى الخميس، حسب ما علم اليوم الخميس من مصالح الحماية المدنية.

ويقع هذا الجسر بمنطقة لملاكي أعلى وادي يحمل نفس الاسم و يربط بين مشتة المحرقة والعنصر عبر الطريق البلدي رقم 135، حسب نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المكلفة بالاتصال بالحماية المدنية الملازم الأول أحلام بومالة، التي أشارت إلى أن الجسر انهار في أعقاب الفيضان الناجم عن الأمطار الغزيرة التي تشهدتها المنطقة.

وأضاف ذات المصدر، بأنه لم يتم تسجيل أي ضحية مفيدا بأن هذه المنشأة الخاصة بالراجلين والمركبات تشكل المعبر الوحيد بالنسبة لسكان المنطقة.