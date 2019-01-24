البويرة : سقوط عون حماية مدنية ببالوعة

تعرض زوال اليوم الخميس، عون من عناصر وحدة الحماية المدنية الرئيسية بالبويرة إلى سقوط داخل بالوعة بحي 250 مسكن بالمخرج الشمالي لمقر بلدية البويرة.

وحسب ما علمته "الخبر"، فإن العون كان رفقة زملاء له في مهمة تصريف المياه المتراكمة بمقطع الطرقات قبل أن يسقط بأحد البالوعات ذات نصف قطر 20 سنتيمتر وتجرفه المياه المتدفقة بقوة، هذا ولا تزال عملية البحث عنه جارية لحد الآن.

وقد حاولت "الخبر" الاتصال بالحماية المدنية بالبويرة غير أنه تعذر علينا لغياب المسؤول الأول الذي كان رفقة وفد وزير المجاهدين.