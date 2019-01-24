أمطار رعدية ورياح على معظم ولايات الوطن

أمطار رعدية ورياح على معظم ولايات الوطن

حذّرت نشرية خاصة من أمطار رعدية وغزيرة مستمرة في التساقط إلى غاية منتصف نهار اليوم.
وحسب مصالح الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: العاصمة، البليدة، عين الدفلى، تيبازة ، المدية، بومرداس، تيزي وزو والبويرة.

وجاء في بيان ثاني أن الولايات المذكورة أعلاه، ستشهد رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم/سا.

الرياح ستشهد أيضا منطقة الواحات بكل من بسكرة، الوادي وورقلة.

أما المناطق الشرقية فستستمر الأمطار إلى غاية التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية فهي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، شمال سطيف وبرج بوعريريج.

القراءة من النهار

شاركنا رأيك

Click me to scroll