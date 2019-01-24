سيرغي لافروف يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية

ترحم وزير الشؤون الخارجية الروسي, سيرغي لافروف, يوم الخميس بمقام الشهيد (العاصمة) على أرواح شهداء حرب التحرير الوطني.

ووضع السيد لفروف إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري بمقام الشهيد ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

وكان رئيس الديبلوماسية الروسية قد حل أمس الأربعاء بالجزائر بدعوة من نظيره عبد القادر مساهل.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الحوار السياسي المنتظم والتشاور الدائم القائم بين البلدين منذ التوقيع على بيان الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وفدرالية روسيا يوم 2 أبريل 2001 عقب زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, إلى روسيا وكذا في سياق التطور المستمر للحوار السياسي والتعاون بين البلدين.