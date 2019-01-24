الثلوج تغلق الطرق في 14 ولاية

أفادت مصالح الدرك الوطني اليوم الخميس أن الاضطرابات الجوية التي شهدتها 14 ولاية من وسط وشرق الوطن تسببت في قطع حركة المرور عبر 22 طريقا وطنيا و26 طريقا ولائيا بسبب التساقط الكثيف للثلوج وارتفاع منسوب المياه.

وقالت المصالح في بطاقة إعلامية عن الطرق المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية ،عبر التراب الوطني بأن حركة المرور مقطوعة عبر عدد من الطرق الولائية في كل من ولايات تيزي وزو والبويرة وبومرداس وبجاية وميلة والطارف وقالمة وتبسة وخنشلة وسوق اهراس وجيجل وسطيف ، مشيرة إلى أن 26 طريقا ولائيا تظل مغلقة أيضا بسبب تراكم الثلوج

كما تسببت الثلوج التي تساقطت على عديد المناطق، بولاية باتنة ليلة أمس الأربعاء إلى اليوم الخميس لاسيما على المرتفعات الجبلية في قطع بعض محاور الطرقات و صعبت حركة السير بمسالك أخرى، حسب ما أستفيد من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

المسالك المغلقة بسبب الثلوج هي على مستوى "الطريقين الوطنيين رقم 31 الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة مرورا بأريس على مستوى منطقة عين الطين، و رقم 77 الرابط بين باتنة وسطيف نحو مروانة مرورا بحيدوسة المغلق بمنطقة نافلة إلى جانب الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين إيشمول والطريق الوطني رقم 31، وفق مكتب أمن الطرقات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

من جهته، أوضح المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية الملازم الأول حسان يحي الشريف، أن الطرق التي تعرف صعوبة كبيرة في حركة المرور، هي "المحاور الجبلية خاصة الواقعة بمنطقتي عين الطين وثنية بعلي على مستوى بلديتي أريس وثنية العابد منها الطريق الوطني رقم 87 الرابط بين بسكرة و باتنة بمنطقة ثنية الرصاص ببلدية ثنية العابد وكذا الطريق الولائي رقم 54 الرابط بين أريس وثنية العابد والطريق البلدي المؤدي إلى لارباع".

وأوضح ذات المتحدث بأن "سمك الثلوج بهذه المنطقة تراوح عند الصبيحة بين 5 إلى 10 سنتيمترا".

ووجهت مصالح الدرك الوطني نداءا إلى كل مستعملي الطرقات لاسيما تلك المتواجدة عبر المحاور الجبلية و بها منعرجات ومنحدرات بضرورة "توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة واحترام قواعد السياقة و الالتزام بقانون المرور خاصة السير بسرعة معتدلة وعدم القيام بالتجاوزات الخطيرة وترك مسافة الأمان".

وذكرت ذات المصالح بأن "ولاية باتنة شهدت خلال 24 ساعة المنصرمة بإقليم اختصاص الدرك الوطني حادثي مرور الأول وقع بالطريق الاجتنابي الشمالي لمدينة باتنة على مستوى منطقة الوادي الأزرق وخلف قتيلا بسبب عدم تخفيف السرعة في منعرجات والثاني سجل على الطريق الولائي رقم 9 ببلدية القصبات وخلف 5 جرحى وسببه عدم تقليل السرعة خلال أحوال جوية رديئة".

وتسببت الثلوج التي تساقطت بكثافة ليلة أمس الأربعاء إلى الخميس على المناطق التي يزيد علوها عن 600 متر بقسنطينة في غلق بعض الطرق مع تسجيل صعوبة في السير عبر محاور أخرى، حسب ما علم اليوم الخميس من المصالح المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الطريق السيار شرق/غرب من نقطة المريج إلى نقطة جبل الوحش باتجاه النفقة مغلقة أمام حركة السير علاوة على طريق عين السمارة تجاه بلدية ابن زياد عبر غابة شطابة.

فيما تم تسجيل صعوبة في السير عبر الطرق الوطنية رقم 20 و 3 و 5 و كذا الطريق الوطني رقم 79 سيما جهة قطار العيش باتجاه منطقة القرزي و رقم 10 سيما تجاه بلدية سيقوس (أم البواقي) ومعبر ماسينيسا، حسب ذات المصدر.

أما في بلدية قسنطينة فأفاد ذات المصدر، بأن حركة المرور صعبة من حي الزيادية تجاه حي جبل الوحش و أيضا بمفترق طرق حي زواغي سليمان و بالطريق المؤدي إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس علاوة على الجسر العملاق الذي سجل به وجود سيدة في حالة وضع تم نقلها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى المركز الاستشفائي الجامعي.

واستنادا لذات المصدر، فقد تم تسخير جهاز أمني عبر النقاط السوداء و الحساسة للتمكن من التدخل السريع والذي يتكون من 15 شاحنة حرائق و 10 سيارات إسعاف و100 عنصر من مختلف الرتب.