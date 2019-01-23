النيران “تأكل” طائرة الجوية الجزائرية التي باعتها لأمريكا!

أظهر مقطع فيديو نشر على شبكة يوتيوب طائرة باعتها الجوية الجزائرية لجهات أمريكية، وألسنة النيران تخرج من محركها الأيسر خلال هبوطها على مدرج مطار مونتريال الكندية، عندما كانت في طريقها إلى ميامي لتسليمها للجهة التي اشترتها.

وقام مراقب جوي بمطار مونتريال الكندي يدعى مارك براندون، بنشر فيديو لعملية هبوط الطائرة بوينغ 767 التي باعتها الجوية الجزائرية لجهات أمريكية بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أظهرت الفيديو خروج ألسنة اللهب من المحرك الأيسر للطائرة دون أن يؤثر ذلك على علمية الهبوط التي تمت بسلام ودون تسجيل حادث يذكر.

وبنشر هذا الفيديو يمكن تفسير عدم سماح هيئة الطيران المدني الأمريكية للطائرة بالإقلاع نحو ميامي ما أدى لمكوثها نحو 5 أيام بمطار مونتريال قبل أن يتم حلها بالتحليق نحو وجهتها النهائية وتسليمها للجهة التي اشترتها.

وبالنظر إلى قدم الطائرة وما تعرض له محركها الأيسر في مطار مونتريال الكندية، فإن الجوية الجزائرية تكون قد أقدمت على خطوة إيجابية بالتخلص من هذا النوع من الطائرات نظرا لقدمه.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن الطائرة كانت قد تعطلت لأكثر من 4 ساعات في مطار ايرلندي قبل الإقلاع نحو كندا، بسبب وجود تسرب في خزان الوقود عند قيام الطاقم بعملية التزويد ما استدعى القيام بعملية إصلاح دامت لساعات.