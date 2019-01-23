"الكاف" تستبعد الاسماعيلي والسنافر أكبر مستفيد

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء استبعاد النادي الاسماعيلي المصري من منافسة رابطة الأبطال، على خلفية أحداث المقابلة التي جمعته بالنادي الإفريقي التونسي في إطار الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة.

وكان الحكم الكاميروني نيانت أليوم قد قرر إيقاف المباراة بعد قيام جماهير الدراويش بأعمال شغب، اعتراضا على قراراته.

ويخدم هذا القرار ممثل الجزائر شباب قسنطينة الذي أصبح قاب قوسين من التأهل للدور الربع نهائي، حيث تكفيه نقطة واحدة فقط في المواجهتين المتبقيتين.

وأصبح ترتيب المجموعة على النحو التالي:

1- شباب قسنطينة 6 ن

2- النادي الإفريقي 0 ن

3 - تي بي ما زمبي 0 ن