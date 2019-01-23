90 ألف مكتتب في “عدل 2” يختارون مواقعهم

صرّح المدير العام لوكالة عدل، أن 90 ألف مكتتب، ممن سددوا الشطر الأول، سيتمكنون من اختيار مواقع السكنات، قبل نهاية الثلاثي الأول من 2019. وأكد سعيد روبة، الأربعاء، أنه يمكن للمكتتب، أن يطعن في موقع السكنات، عبر التطبيق الذي وضعته الوزارة.

وفي حديثه عن التطبيق، أكد أنه سيمكن المكتتبين، من تتبع كل خطوات وتطورات إنجاز سكنات “عدل”. وحسب سعيد روبة، فإن وكالة “عدل” اتخذت قرارا يقضي بتمكين المكتتبين من الإطلاع على ست معلومات خاصة بتقدم ملفاتهم السكنية وذلك من خلال تحميل التطبيق الخاص بها على هواتفهم النقالة، وتتمثل هذه المعلومات في مواعيد دفع الأشطر السكنية واختيار المواقع ومدى تقدم الطلبات وغيرها.

وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء جاء من أجل تسهيل وصول المعلومات للمكتتبين في هذه الصيغة السكنية، حيث تتلقى الوكالة يوميا مئات الاستفسارات من طرف هؤلاء المكتتبين الذين يطلبون معلومات مختلفة.

وسيمكن هذا التطبيق المكتتبين من الاطلاع على ملفاتهم عن بعد، وكذا الدخول مباشرة إلى الملف الخاص بهم والاطلاع على عدة معلومات على غرار معالجة الملفات، مواعيد دفع الأشطر السكنية، اختيار الموقع، تسلم شهادة ما قبل التخصيص، الموعد عند الموثق، إضافة إلى موعد تسليم المفاتيح.