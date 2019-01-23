3 مارس آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات

أعلن المجلس الدستوري، الأربعاء، أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الذي سيجري في 18 أفريل المقبل سيكون يوم 03 مارس 2019 في منتصف الليل.

وأوضح المجلس في بيان له انه “بناءً على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وطبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على أن التصريح بالترشح يودع في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، وتطبيقا لهذين النصين، يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 03 مارس 2019 في منتصف الليل”.

و أوضح البيان أن إيداع ملف الترشح يتم من قبل المترشح لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام مع تحديد موعد مسبق لإيداع ملف الترشح.

و أكد البيان أن ملف الترشح يجب ان يحتوي على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

كما يجب على المترشح أن يقدم استمارات التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, المذكور أعلاه، وتودع لدى المجلس الدستوري مدونة في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح.

و يُذكّر المجلس الدستوري المواطنات والمواطنين الرّاغبين في الترشّح لانتخاب رئيس الجمهورية بأنَّ شروط الترشّح مُحدَّدة بالمادة 87 من الدستوري التي تلزم كل راغبٍ في الترشّح بأن تتوفّر فيه الشروط التّالية:

– لم يتجنس بجنسية أجنبية.

– يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط, ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم.

– يدين بالإسلام.

– يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب.

– يتمتّع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

– يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.

– يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح.

– يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل جويلية .

– يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942.

– يقدم التّصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.