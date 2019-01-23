في الذكرى الـسادسة لحادثة تيقنتورين : قايد صالح يُوصي الجيش والجزائريين

أكد نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أن الذين أرادوا توظيف العملية الإرهابية التي استهدفت المركب الغازي بتقنتورين قبل ست سنوات مضت، “توظيفًا خبيثا وقذرا لضرب صورة الجزائر بين الأمم، خابت حساباتهم جميعًا، وذلك بفضل يقظة وخبرة الجيش “.

الفريق قايد صالح وفي كلمته التوجيهية التي ألقاها أمام إطارات الجيش بالناحية الأولى، اليوم الأربعاء 23 جانفي، وصف “العملية العسكرية النوعية والشجاعة التي قامت بها وحدات القوات المسلحة لإفشال المحاولة الإرهابية الجبانة التي استهدفت المركب الغازي بتقنتورين” بأنها “أحسن مثال على اليقظة العالية التي تتسم بها كافة جهود أفراد الجيش الوطني الشعبي في جميع المجالات”.

وشدّد على أن يقظة الوحدات العسكرية “ركيزة أساسية من ركائز الأخذ بالأسباب وإدراك كافة المتغيرات والقدرة على قراءتها قراءة سليمة وصحيحة، وكذلك الوعي بمدى تأثيرها على مجرى الأحداث وصيرورتها”، مضيفًا “أحسن مثال على ما نقوله المحاولة الإرهابية الفاشلة بتيقنتورين”.

من جهته نبّه الفريق، إلى الأهمية التي توليها قيادة أركان الجيش، للعمل الاستباقي وضرورة تبنيه بصفة دائمة، مشددًا بهذا الخصوص ” هو نهج نوليه في الجيش الوطني الشعبي، توافقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأهمية التي تليق به، ونعتبره مجسًا حقيقيا نتلمس من خلاله تجميع كافة عوامل الجاهزية والاستعداد العملياتي والقتالي العالي”.

الجيش يوصي الجزائريين باليقظة

نائب وزير الدفاع الوطني، إتهم أطرافًا بمحاولة التشكيك في قدرات الجيش الجزائري عندما يقول “عملية تيقنتورين أريد لها من قبل أطراف عديدة أن تكون اختبارا لقدرات الجيش الوطني الشعبي ويقظته، وأريد لها أساسًا من بعض الأطراف الحاقدة التقليل من قدرة الجيش الوطني الشعبي في التخطيط والتنفيذ الناجح لعملية عسكرية بهذه الحساسية وبهذا الحجم”.

وتابع قائلًا :” وفي ظل تلك الظروف، والهدف هو أن توظف هذه العملية الإرهابية توظيفا خبيثا وقذرا لضرب صورة الجزائر بين الأمم، فخابت حساباتهم جميعًا، أقول جميعًا، ما ظهر منها وما بطن، وتأكد للقاصي والداني، من خلال العمل البطولي للجيش الوطني الشعبي، أن للجزائر جيش يحميها بعد الله سبحانه وتعالى”.

من جهته أشاد قائد أركان الجيش بالهبة الشعبية والالتفاف حول المؤسسة العسكرية موضحًا :” وإننا لا ننسى إطلاقا أن العملية النوعية والشجاعة لتقنتورين قد وجدت صدى طيبا على المستوى الوطني، حيث كانت حـديـث الساعة لكافة شرائح الشعب الجزائري، الذي ازداد فخره وإعجابه بجيشه الوطني الشعبي، ومـتـن أكثر فأكثر عرى اللحمة بينهما، لأنه شعر، أكثر من أي وقت مضى، بالاطمئنان على حاضر بلاده وعلى مستقبلها..”

بالمقابل، جدّد الفريق قايد صالح، تأكيداته على عزم المؤسسة العسكرية في أداء مهامها الدستورية، وموصلة “القضاء على بقايا الإرهاب دون هوادة” بالإضافة إلى “زيادة وتيرة الجهد التطويري لمقومات قوام المعركة لديه، خدمة للجزائر وذودا عن غدها الآمن”.

كما نبّه قائد أركان الجيش إلى التحديات التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن ” اليقظة الحقيقية تتمثل في إدراك أبناء الجزائر المخلصين في جميع مواقعهم إدراكا تاما لخلفيات وأبعاد الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها منطقتنا برمتها” مشددا على أن” اليقظة الحقيقية تقتضي تجند وتعبئة كافة أبناء الجزائر المخلصين واعتبار أنفسهم معنيين جماعيا وبعمق بالمساهمة كل حسب استطاعته في حفظ بلادهم من أي مكروه”.

مبرزا في السياق ” لعل أهم هذه التحديات على الإطلاق، هو التحدي الأمني الذي بات يمثله الإرهاب على أمننا واستقرارنا، بل، وعلى استقرار المنطقة بأكملها، وهو ما يملي على الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني من باب الوطنية والغيرة على هذا الوطن المفدى، ومن باب التمسك بالنجاح الكامل بواجب بل ومسؤولية إتمام مهمة حمايته، حماية تامة، في كافة الظروف والأحوال”.