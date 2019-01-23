79 طلب ترشح في خمسة أيام!

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، تلقيها 79 طلبا للترشح للإنتخابات الرئاسية، وذلك بعد خمسة أيام من انطلاق العملية.

ووفق بيان للوزارة فإن عدد الراغبين في الترشح يتوزع بين 68 طلب للأحرار و11 لأحزاب سياسية.

وجاءت هذه الحصيلة بعد خمسة أيام من انطلاق عملية سحب اكتتاب التوقيعات لدى وزارة الداخلية.

وتحول قصر الحكومة، الذي يقع به مقر وزارة الداخلية، خلال الأيام الماضية إلى محج لعدة أحزاب وكذا راغبين في دخول السباق الرئاسي.

وتحولت هذه العملية إلى مصدر سخرية لدى الشارع وعلى شبكات التواصل الإجتماعي، كون أغلبية من طلبوا سحب استمارات التوقيعات أشخاصا مغمورين، أدلى بعضهم بتصريحات غريبة لوسائل الإعلام.