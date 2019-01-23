إرهابيان يسلمان نفسيهما بتمنراست

سّلم إرهابيان نفسيهما، أمس الثلاثاء، للسلطات العسكرية بتمنراست، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أن الأمر يتعلق بالمسمى "شمنماس مهما" المدعو "الزرقاوي"، و"موسى حسيني" المدعو"أبو عبد الكريم"، واللذين التحقا بالجماعات الإرهابية على التوالي سنة 2009 وسنة 2015.

الإرهابيان كان بحوزتهما، قاذف صاروخي من نوعRPG-7، رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة، قذيفة وحشوة إطلاق خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بــ 13160 طلقة من مختلف العيارات.