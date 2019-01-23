ثلوج وأمطار على 28 ولاية إلى غاية يوم السبت المقبل

مع تسجيل رياح عاتية تصل سرعتها إلى 70 كلم في الساعة

ثلوج كثيفة تميز 10 ولايات والرياح تضرب 10 ولايات شمالية

ستتميز الأجواء، بداية من اليوم وإلى غاية السبت القادم، بقدوم كتلة هوائية باردة مرفوقة بثلوج وأمطار.

ورياح عاتية على المناطق الشمالية تفوق سرعتها 70 كلم في الساعة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن نهاية الأسبوع ستكون ممطرة وباردة ومثلجة.

إضافة إلى رياح قوية تصل إلى 70 كلم في الساعة في المناطق الشمالية وما بين 50 و60 كلم في الساعة على المناطق الداخلية.

وحسب مصدر «النهار»، فإن الرياح القوية ستخص كلا من ولايات وهران ومستغانم وتيبازة .

والجزائر العاصمة وبومرداس وبجابة وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف والقالة.

أما الأمطار الغزيرة فتخص كلا من ولايات تلمسان وعين تيموشنت وسيدي بلعباس والبليدة ومعسكر والأغواط والجلفة والمدية وعين الدفلى والبليدة وتيبازة والجزائر العاصمة والبويرة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة.

وبالنسبة للثلوج الكثيفة التي تتساقط على المرتفعات التي يزيد علوها عن 700 متر.

تخص كلا من ولايات الأغواط والجلفة والبويرة وتيزي وزو وبجاية وبرج بوعريج وسطيف وباتنة وخنشلة وجيجل.

كما ستكون الولايات الشمالية على موعد مع قدوم كتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

أين ستتراوح درجات الحرارة ما بين 8 و12 درجة على السواحل ومن 2 إلى 8 درجات على المناطق الداخلية.

وبالنسبة للأمطار التي سقطت في 24 ساعة الماضية، فقد تعدت 60 ملم، حيث وصلت في الجزائر العاصمة وحدها إلى 54 ملم.