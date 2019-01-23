"مجمع حداد "يرد على الإنتقادات التي طالته بسبب إنهيار الطريق السريع في "عزازقة"

نشر مجمع حداد للأشغال العمومية و الري اليوم بيانأ يوضح فيه ماحدث بالطريق السريع "عزازقة -ولاية بتيزي وزو" بعد أن ظهرت به تصدّعات ادت الى انهيار جزء منه بما يشكّل خطرا على مستعملي الطريق

وأوضح المجمع الذي يملكه رجل الأعمال علي حداد أنه "لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون مسئولا عن حادثة الانزلاق المؤسفة عند المدخل الغربي لمدينة عزازقة'"

و أفاد البيان ان " الانهيار الأرضي أدى الى تهديم جزء من الطريق الواصل الى مدينة عزازقة، وليس المحور الرئيسي ، الرابط بين تيزي وزو و بجاية على مسافة 8.5 كلم ، الذي الذي أنجزه مجمع حداد سنة 2015 " مثلما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي .

ووفقاً لنفس المصدر ، فإن السبب في 'الانهيار الأرضي ، هو تفكك شبكة الصرف الصحي التي تمر تحت الطريق نتيجة الكميات الهائلة من مياه الأمطار التي توافدت على القناة الرئيسية و هو ما دى الى هبوط في الطبقة السفلى لطريق السريع " وبتالي ظهور تشققات و انهيارات جزئية على السطح تلك التشققات مست جزءا من "الطريق لحسن الحظ ، بعيدا عن المنازل في هذه المنطقة غير المستقرة" حسب البيان

مجمع حداد دافع عن نفسه من الإنتقادات التي طالت من جراء هذه الحادثة مؤكدا ان "البنى التحتية التي اشرف مجمع" ETRHB" على إنجازها منذ عدة سنوات في كامل التراب الوطني، هي خير دليل على جوده منشآته".