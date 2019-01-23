“عطّال” يُواصل لفت الأنظار!

واصل الدولي الجزائري، يوسف عطّال لفت الأنظار في فرنسا، بفضل أرقامه الممتازة في كل مُباراة يُشارك فيها مع ناديه “نيس”.

وأظهرت الإحصائيات المُواجهة الأخيرة أمام “رامس”، بأن الظهير الأيمن، وكالعادة، قام بكل شيء، من الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية.

وتمكن خريج مدرسة “شبيبة القبائل” لمس الكُرة في 82 مناسبة، وإسترجعها في 7 مرات كاملة، كما فاز بـ6 صراعات ثنائية.

ونجح المُدافع المُتألق في تقديم 3 عرضيات خطيرة لزملائه في القاطرة الأمامية، وهذا إضافة لنجاحه في مُراوغتين وجلبه لركلة جزاء.