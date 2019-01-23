طرد 15 إطارا من إقامة نادي الصنوبر بسبب عدم دفع مستحقات الإيجار

فيما أخطرت إدارة الإقامة إطارات أخرى بإخلاء المساكن

ألزمت إقامة الدولة بالصنوبر البحري 15 إطارا على إخلاء مساكنهم الوظيفية بأمر من إدارة الإقامة.

كما شدّدت الإدارة أيضا على ضرورة تسديد قيمة الإيجار في الآجال المحددة.

حيث تم إشعار إطارات آخرين بضرورة تسديد مستحقات الإيجار في آجال محددة أو إخلاء مساكنهم أيضا. وعلمت «النهار» من مصادر مطلعة.

بأن إدارة إقامة الدولة بالصنوبر البحري أقدمت على طرد 15 إطارا ساميا لم يسددوا مستحقات الإيجار التي تقع على عاتقهم لصالح الإقامة.

حيث أكدت إدارة الإقامة بأنه لا مجال للتهرب من تسديد إيجار المساكن التي يشغلونها، وإن تعلق الأمر بالإطارات السامية.

وأكدت مصادر «النهار» بأن الإدارة ستقوم بحملة ضد كل إطار لا يعير تعليمات الإدارة اهتماما بخصوص تسديد مبالغ الإيجار.

خاصة وأنه تم إثارة القضية في عديد المناسبات وتوجيه عدة إخطارات لإطارات سابقين بإخلاء مساكنهم بسبب تجاهل أوامر الإدارة والقانون الداخلي للإقامة بتسديد الإيجار.

ويسعى عديد الإطارات السابقين بالدولة إلى الاحتفاظ بمساكنهم الوظيفية داخل إقامة نادي الصنوبر.

حيث عجزت إدارة الإقامة في كثير من الأحيان عن إيجاد شقق أو فيلات لإقامة وزراء تم تعيينهم في الحكومة.

بسبب إصرار البعض على الاحتفاظ بمساكنهم الوظيفية حتى بعد إنهاء مهامهم كإطارات بالدولة.