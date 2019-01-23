الطرق المقطوعة بسبب الثلوج

تشهد العديد من الولايات بوسط وشرق البلاد اضطرابا جويا صاحبه تساقط كمية هامة من الأمطار والثلوج، مما تسبب في قطع العديد من الطرقات.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن من بين الطرق المقطوعة، الطريق الولائي رقم 9 ببلدية إيلولة أومالو بولاية تيزي وزو مقطوع بسبب الثلوج، وكذلك الطريق الوطني رقم 33 بمنطقة شالي دو كاف بلدية الاسنام، والطريق الولائي رقم 159 الرابط بين الطريق رقم 26أ وبلدية اوزلاقن مرورا بقرية الما، وكذلك الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين تكجدة وبلدية الاصنام بالبويرة وبلدية ايت مهدي بتيزي وزو، والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى قرية عين زبدة بلدية أغبالو على مسافة 4 كلم.

وكل هذه الطرق مقطوعة تماما في انتظار فتحها.

ومن بين الطرق التي تتميز بحركة مرور صعبة بسبب تساقط الثلوج، الطريق الولائي رقم 15 بمنطقة بني جليل ببجاية، بسبب الثلج، كما تعمل مصالح الأشغال العمومية ببلدية أميزور ببجاية بفتح الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين أميزور وكنديرة، وفقا لصفحة بجاية كن المراقب.

وكذلك حركة المرور صعبة على مستوى الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين القصر وأدكار لغاية حدود ولاية تيزي وزو بسبب تساقط الثلوج.