تساقطات للثلوج على 8 ولايات يوم الخميس

أفادت نشرية لمصالح الأرصاد الجوية بتساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يفوق علوها عن 700 متر غدا الخميس.

وحسب في بيان لمصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء فإن"سمك الثلوج سيبغ من 10 إلى 15 سم، يوم غد الخميس بالولايات التالية: برج بو عريريج، عين الدفلى، تيزي وزو، بومرداس، تيسمسيلت، البويرة، المدية والبليدة".

وأضاف البيان أن صلاحية هذه النشرة من نهار الغد الخميس 24 جانفي 2019 على الساعة 09 صباحا، إلى غاية يوم الجمعة 25 جانفي 2019 على الساعة 09 صباحا.

من جهة أخرى سيصل سمك الثلوج 20 إلى 25 سم بالولايات التالية:سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، باتنة، ام البواقي، خنشلة، تبسة، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية، صلاحية هذه النشرة من نهار الغد الخميس 24 جانفي 2019 على الساعة 03 صباحا، إلى غاية يوم الجمعة 25 جانفي 2019 على الساعة 03 صباحا.