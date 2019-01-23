أدرار: لحم الغنمي بـ 85 ألف والبقري بـ 65 ألف

أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لتيمياوين لولاية أدرار وفي مبادرة منه، عن تحديد وتسقيف أسعار بيع اللحوم الحمراء بالبلدية.وحسب الإعلان المنشور ” يعلن تابيرني سيدي رئيس المجلس الشعبي البلدي لتيمياوين وبعد الإجتماع الذي انعقد بمقر البلدية”.

“مع الجزارين على مستوى البلدية بتاريخ 14 جانفي تم تحديد سعر بيع اللحوم الحمراء”.

أين تقرر بيع لحم الاغنام بجميع اصنافه بـ 850 دينار، و لحم الإبل والبقر بـ 650 دينار.

وشدد رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتم العمل بهذه التسعرة بداية من 15 جانفي إلى غاية تحديد إشعار آخر.