نتنياهو سيزور المغرب قريباً

توسعت الصحافة الإسرائيلية في تتبع المسار التطبيعي، الذي يقوم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خلال زياراته السابقة واللاحقة، إلى العديد من الدول العربية والإسلامية، وآفاق التعاون معها، كما أورد موقع “عربي 21″، الأربعاء.

وذكرت نتاع بار، مراسلة صحيفة “إسرائيل اليوم”، أن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو “قد يقوم قريباً بزيارة إلى إحدى دول شمال إفريقيا في شهر مارس القادم”، فيما ذكر مصدر كبير أبلغ صحيفة ناطقة بالفرنسية، أن نتنياهو سوف يزور المغرب.

وأضافت الصحيفة، أن “نتنياهو سيحضر معه مبادرة أمريكية للملك المغربي محمد السادس هدفها حل الصراع المستمر في الصحراء المغربية التي ترى فيها المملكة المغربية جزءاً لا يتجزأ من أراضيها”.

وأوضحت أن نتنياهو “معني بزيارة المغرب كجزء من حملته التطبيعية مع الدول العربية والإسلامية، كما أنه يرغب بالتقارب مع المغرب، واستغلال موقعها في العالمين العربي والإسلامي كرئيسة للجنة القدس، لمحاولة التعاطي مع صفقة القرن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وفي سياق متصل، قال إيلي لاؤون مراسل صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن “السعودية ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل في كل ما يتعلق بوقف النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف أن “آخر مؤشر من هذا التقارب في دفء العلاقات بين الرياض وتل أبيب تجلى في الموافقة السعودية على إتاحة المجال للطائرات التي تهبط وتقلع من إسرائيل باستخدام أجوائها، ومع ذلك فإن السعوديين لم يخرجوا من الخزانة في كل ما يتعلق باتصالاتهم مع إسرائيل”.

من جهته، قال عامي روحكس دومبا محرر مجلة “يسرائيل ديفينس” للعلوم العسكرية، إن “التفاؤل الإسرائيلي بشأن توثيق العلاقات مع تشاد، لاسيما من خلال تسويق السلاح الإسرائيلي لديها، يطرح أسئلة مهمة حول ما تحوزه تشاد من أموال، لشراء هذه الأسلحة الإسرائيلية في ظل وضعها الاقتصادي السيئ”.

وأضاف في مقاله، أن “العلاقات الثنائية بين إسرائيل وتشاد تستهدف بالأساس توثيق الاتصالات في مجالات الأمن والزراعة والغذاء والمياه والطاقة والصحة، ومجالات أخرى عديدة، مع العلم أن الدولتين قد تخوضان صراعاً ضد المنظمات المسلحة، مثل بوكو حرام التابعة للقاعدة على حدود تشاد وكينيا، من خلال التعاون الثنائي الكامل، كما هو الحال في التعاون الإسرائيلي مع دول أخرى”.

وأوضح أن “هذه الزيارة الرابعة التي يقوم بها نتنياهو إلى دولة إفريقية خلال عامين فقط، وهذا يعني شيئاً كبيراً، ولذلك لابد من العمل سوياً مع الولايات المتحدة ضمن خطة Power Africa.. وذلك من خلال القرارات الحكومية والشركات الإسرائيلية، التي تنضم إلى الجهود القاضية بتطوير القارة الإفريقية، خاصة أن شهر مارس القادم، سيشهد وصول وفد إسرائيلي كبير من كبرى الشركات الإسرائيلية، لمعرفة مدى إمكانية تحقيق التطلعات المشتركة بين البلدين”.