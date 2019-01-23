نشرية خاصة تحذر من هبوب رياح قوية على 24 ولاية

ستشهد ولايات غرب ووسط البلاد هبوب رياح قوية إلى غاية يوم الخميس، حسب ما جاء اليوم الأربعاء في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و يتعلق الأمر بولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم والشلف و النعامة وتيارت والبيض والأغواط والجلفة وسيدي بلعباس وسعيدة وتيسمسيلت و معسكر وغليزان و كذا المسيلة، حيث ستمتد صلاحية النشرية الحالية الى غاية يوم غد الخميس على 06سا00.

كما تخص هذه النشرية ولايات تيبازة والبليدة وعين الدفلى والمدية والجزائر العاصمة وتيزي وزو وجيجل وكذا سكيكدة.

وتمتد صلاحية ذات النشرية من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم غد الخميس على 06سا00، يشير المصدر نفسه، مبرزا أن اتجاه الرياح سيكون من الغرب نحو شمال-غرب، بسرعة تتراوح ما بين 60 و 70 كيلومتر/ الساعة.