سيرغي لافروف يبدأ اليوم زيارته إلى الجزائر

شرع وزير الشؤون الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من نظيره، السيد عبد القادر مساهل، حسبما أفاد به امس الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وتندرج هذه الزيارة “في إطار الحوار السياسي المنتظم و التشاور الدائم القائمين بين البلدين منذ التوقيع على بيان الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وفدرالية روسيا يوم 2 أبريل 2001 عقب زيارة الدولة التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى روسيا”، يضيف ذات المصدري مؤكدا أن هذه الزيارة “تندرج في سياق التطور المستمر للحوار السياسي و التعاون بين البلدين”.

وأضاف البيان أن “إقامة رئيس الدبلوماسية الروسية ببلدنا تأتي كذلك عشية انعقاد الدورة التاسعة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الروسية المقررة من 28 إلى 30 يناير 2019 بموسكو”

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن هذه الزيارة ستسمح بالقيام بدراسة شاملة لوضع وآفاق العلاقات الثنائية وستسمح بتبادل واسع لوجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية الكبرى. وفي هذا السياقي سيشكل الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة المتعلقة بهذا الملف محور المحادثات، كما هو الشأن بالنسبة للوضع في الساحل و في مالي وسوريا وتطور ملف الصحراء الغربية”.