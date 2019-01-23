الثلوج تقطع الطرق بالجهة الشمالية للأغواط

أدت الثلوج التي تساقطت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء إلى قطع العديد من الطرق الوطنية والفرعية على مستوى النقاط السوداء ببلديات الجهة الشمالية لولاية الأغواط.

وأفادت مصادر "الخبر" أن الطرق التي أغلقت بسبب الثلوج هي: الطريق الوطني رقم 47 في شطره الرابط بين آفلو وبريدة، الطريق الوطني رقم 23 على مستوى منعرج الرميلة، منطقة الخنق، الطريق الوطني رقم 1أ في شطره الرابط بين أفلو وسيدي بوزيد.

وعزلت صباح اليوم الثلوج السكان ببلديات الحاج المشري وعين سيدي بعد قطع الطرق الفرعية على مستوى بعض المقاطع، وقد تدخلت مصالح الأشغال العمومية رفقة مصالح الدرك وبعض المواطنين وتم فتح كل الطرق أمام حركة المرور ومساعدة العالقين وتبقى مختلف المصالح في حالة تأهب لمواجهة مستجدات التقلبات الجوية.

وتبقى هذه المحاور التي تعرف حركة مرور كثيفة صعبة في ظل استمرار تساقط الثلوج من فترة لأخرى وانخفاض محسوس في درجة الحرارة وصل إلى أقل من درجتين.