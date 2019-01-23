هذا موعد إختيار مواقع سكنات لمن تبقى من المكتتبين الذين سجلوا في 2013

أكد المدير العام لوكالة عدل سعيد روبة، أن 90 ألف مكتتب، ممن سددوا الشطر الأول، سيتمكنون من اختيار مواقع السكنات، قبل نهاية الثلاثي الأول من 2019.

وقال روبة في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، أنه يمكن للمكتتب، أن يطعن في موقع السكنات، عبر تطبيق أطلقته الوزارة اليوم

وأوضح مدير وكالة عدل أن التطبيق الإلكتروني لعدل جاء ليسهل على المكتتبين تخطي مختلف المراحل الى غاية الحصول على السكن

كما سيسمح التطبيق للمكتتبين بنقل إنشغلاتهم للوكالة و تتبع تطورات إنجاز سكناتهم .