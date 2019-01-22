بعد زيارة التشاد يسعى لإقامة علاقات مع مالي …. ماذا يخطط ناتنياهو بالقرب من حدود الجزائر

دولة وراء أخرى، وتطبيع يقابله هرولة أفريقية وعربية وإسلامية، اختراق يتبعه آخر، هكذا حال الدبلوماسية “الإسرائيلية” مؤخرا، والتي نجحت في غزو بلدان عربية وأفريقية، الاحتلال الإسرائيلي الذي أنهى عامه 2018 بمزيد من التطبيع مع بعض الدول العربية بشكل علني، بدأ عامه 2019 بمزيد من التطبيع، مع دول إسلامية إفريقية، آخرها مع تشاد الإسلامية، وحديث عن وصول قطار فتح علاقات مع مالي التي يعتنق 90 بالمائة منها للديانة الإسلامية.

وعقب زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشاد، واعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد قطيعة دامت نحو 50 عامًا، يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن زيارة وشيكة سيجريها رئيس وزراء جمهورية مالي، سوميلو بوبيي مايغا، إلى إسرائيل.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم”، مساء الاثنين، أنه في أعقاب استئناف العلاقات مع تشاد، بدأ نتنياهو خطوات مماثلة مع جمهورية مالي، مشيرة إلى أن الحديث يجري عن دولة اسلامية أخرى تنضم إلى الدول التي تؤسس معها إسرائيل علاقات دبلوماسية.

ونوهت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن اتصالات متقدمة تتم حاليا مع السلطات في جمهورية مالي، من أجل الترتيب لزيارة رئيس الوزراء بوبيي مايغا، إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، وقبل إجراء الانتخابات للكنيست، أي قبل تاريخ التاسع أفريل المقبل.

وذكرت الصحيفة بأن رئيس الوزراء نتنياهو كان قد التقى قبل عامين خلال زيارته الأفريقية التي شملت أربع دول بالقارة السمراء، مع رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كايتا، وتحدث معه عن خطوات لإرساء علاقات دبلوماسية بين تل أبيب وباماكو.

وأجرى نتنياهو زيارة يوم الأحد إلى تشاد، وأعلن من العاصمة نغامينا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذكر خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس إدريس ديبي، أن الحديث يجري عن انطلاقة لتطوير علاقات إسرائيل بدول العالم الإسلامي”، مضيفا: “من المهم جدا بالنسبة لإسرائيل أن تكون دولة فيها غالبية مسلمة مثل تشاد، تسعى إلى صداقة إسرائيل”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو كثف من علاقاته مع بعض الدول الأفريقية والإسلامية، تحديدا قبل عامين، وحرص على غزو دول منابع النيل “أوغندا وكينيا وإثيوبيا وروندا، والسيطرة عليها.