ڨالمة: إنقاذ شخصين داخل بئر بعمق 12 مترا

اهتزّ المعهد التقني للمحاصيل الكبرى ببلدية ڨالمة، زوال اليوم الثلاثاء، على وقع حادثة مروعة، بعد اكتشاف شخصين في الأربعينات من العمر عالقيْن داخل بئر تابع للمعهد التقني للمحاصيل الكبرى، عمقه 12 مترا، وعرضه (قطره) يقدر بنحو 01 مترو 20 سم، حسب خلية الإعلام والاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية، التي هرعت وحدتها الرئيسية إلى مكان الحادث بمجرد وصول النداء.

وحسب المصادر نفسها، فإنّ الضحيتين، كانتا بصدد القيام بأشغال صيانة للبئر من الداخل، وبسبب نقص الأكسجين داخل البئر، مثلما قالت، أُغُمي على أحدهما، فيما استطاع الثاني الخروج بنفسه، حيث تمّ نقله إلى المستشفى، بواسطة سيارة خاصة، قبل وصول مصالح الحماية المدنية.

أما الضحية الثانية "ف.ب" 42 سنة، فقد تمّ إسعافه من طرف أعوان الحماية المدنية لدى وصولها، بعدما تم إخراجه من طرف مواطنين كانوا حضروا بمجرد اكتشاف الحادثة في اللحظات الأولى. وقد نقل إلى مستشفى الحكيم عقبي من طرف أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعاصمة الولاية، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادثة.